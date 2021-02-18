Иерусалим засыпало снегом впервые за шесть лет (фото)
Аномальная погода пришла на восток Средиземного моря.
Аномальная погода пришла на восток Средиземного моря.
17 февраля жители и гости Иерусалима стали свидетелями редкого для этих мест явления — в городе начался сильный снегопад, который продолжился и на следующий день.
Последний раз снег в израильской столице видели в 2015 году, тогда сильные снегопады почти полностью парализовали город, аэропорт и дороги вокруг.
Зимой 2021 года местные власти быстро отреагировали на неожиданный подарок природы и в считанные часы перекрыли общественный транспорт, чтобы избежать дорожных происшествий.
А вот местные жители внезапному снегу обрадовались и вышли гулять на улицы: люди играли в снежки, лепили снеговиков и фотографировались на фоне зимних пейзажей.
Отметим, что такую же картину сейчас можно наблюдать и в Греции. Правда, там морозы и снегопады доставили больше проблем, чем радости.
Екатерина Гура