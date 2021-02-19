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21:23 (мск), источник: Погода Mail.ru

Жители Сицилии собирают пепел Этны в качестве сувениров (фото)

Самый активный вулкан Европы продолжает извергаться.

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Проснувшийся 16 февраля вулкан Этна, расположенный на итальянском острове Сицилия, продолжает извергаться. Несмотря на то, что специалисты говорили о спадающей активности, извержение продолжает набирать обороты.

Пока Этна выбрасывает ярко-оранжевую раскаленную лаву и километровые столбы дыма, жители ближайших деревень и городов вынуждены передвигаться по улицам с зонтами и по нескольку раз в день убирать выпавший пепел.

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В соцсетях жители острова делятся снимками уникальных «сувениров» от Этны — пепла и остывших частичек лавы, которые собирают прямо на улицах возле своих домов.

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Екатерина Гура

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