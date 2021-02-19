Жители Сицилии собирают пепел Этны в качестве сувениров (фото)
Самый активный вулкан Европы продолжает извергаться.
Самый активный вулкан Европы продолжает извергаться.
Проснувшийся 16 февраля вулкан Этна, расположенный на итальянском острове Сицилия, продолжает извергаться. Несмотря на то, что специалисты говорили о спадающей активности, извержение продолжает набирать обороты.
Пока Этна выбрасывает
В соцсетях жители острова делятся снимками уникальных «сувениров» от Этны — пепла и остывших частичек лавы, которые собирают прямо на улицах возле своих домов.
Екатерина Гура