Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 20 февраляЗапуск станции "Мир", первая женщина в Антарктиде и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
42Снимок акул стал лучшим на конкурсе подводной фотографии
24Скончался актер Андрей Мягков
15:22 (мск), источник: Погода Mail.ru

Американка показала «раздвоение» погоды в своем дворе (видео)

С одной стороны светит солнце, а с другой — идет дождь

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

В середине февраля в соцсетях стал вирусным ролик, снятый жительницей города Пасифик в Калифорнии. На видео женщина запечатлела необычное природное явление, которое может стать ночным кошмаром метеозависимых людей.

Во время загрузки произошла ошибка.

В начале ролика американка показывает, какая погода стоит на улице у парадного входа ее дома — там голубое небо и светит солнце. А затем женщина идет на другую сторону дома, чтобы показать, что происходит на ее заднем дворе.

К огромному удивлению, там ситуация абсолютно противоположная — серое небо, затянутое сплошными тучами, и дождь.

Скидки на максимум: на AliExpress скидки до -70%

В комментариях пользователи Сети отметили, что такое «раздвоение» погоды иногда встречается вблизи Тихого океана, когда тучи останавливаются в определенном месте, создавая такой двойственный впечатляющий эффект.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Здоровье
Как не попасть на развод: 6 правил выбора стоматологии На что обратить внимание, чтобы после лечения не стало мучительно больно.
Горячие темы на Авто
Носки. 494
весёлые новости :) 267
Как вам видео с Марса? 239
По поводу качества бензина. 236
Кино
Тодоренко заявила, что потратила на «Орле и решке» около $1 млн Ведущая вспомнила все выпуски, во время съемок которых ей доставалась золотая карта
Новости партнеров
Кто и как мог перепутать герб России и герб Черногории в фильме о дворце
Рисовали иностранцы: недострою в Геленджике примонтировали герб Черногории
Прокуратура Швейцарии опровергла все данные про "дворец" ещё в 2015 году
Белка годами стучала в окно. Лишь спустя 8 лет люди узнали причину
Популярные темы на «Детях»
Сильные, самодостаточные женщины, а зачем вам муж, если вы все самостоятельно делаете? 274
Русские иллюстраторы: Иван Билибин 202
Квартира в аренду - выгода или головная боль? 129
Тоже тема про сковородки))). Чугунные. 126
Новости партнеров
Почему это – не политика
От Навального требовали только одного: отмечаться в указанные дни
В "Ив Роше" подробно рассказали о судебной тяжбе с блогером
Германия специально выгнала Навального, чтобы раскрутить жену
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»