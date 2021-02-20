Американка показала «раздвоение» погоды в своем дворе (видео)
С одной стороны светит солнце, а с другой — идет дождь
С одной стороны светит солнце, а с другой — идет дождь
В середине февраля в соцсетях стал вирусным ролик, снятый жительницей города Пасифик в Калифорнии. На видео женщина запечатлела необычное природное явление, которое может стать ночным кошмаром метеозависимых людей.
В начале ролика американка показывает, какая погода стоит на улице у парадного входа ее дома — там голубое небо и светит солнце. А затем женщина идет на другую сторону дома, чтобы показать, что происходит на ее заднем дворе.
К огромному удивлению, там ситуация абсолютно противоположная — серое небо, затянутое сплошными тучами, и дождь.
В комментариях пользователи Сети отметили, что такое «раздвоение» погоды иногда встречается вблизи Тихого океана, когда тучи останавливаются в определенном месте, создавая такой двойственный впечатляющий эффект.
Екатерина Гура