В Китае раньше срока расцвела 400-летняя магнолия
Обычно ее цветение начинается в марте.
Обычно ее цветение начинается в марте.
В городе Ханьчжун, в провинции Шэньси на
Обычно она расцветает только в марте, но в этом году цветение совпало с традиционным праздником Весны в Китае, что местные жители восприняли как добрый знак.
По легенде, эта магнолия была посажена в честь Чжугэ Ляна — китайского полководца и государственного деятеля эпохи Троецарствия (220 — 280 гг. н.э.), сообщает China News.
Екатерина Гура