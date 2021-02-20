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17:51 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Китае раньше срока расцвела 400-летняя магнолия

Обычно ее цветение начинается в марте.

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В городе Ханьчжун, в провинции Шэньси на северо-западе Китая, раньше времени распустились цветы 400-летней магнолии Суланжа, которая считается самой старой в мире.

Обычно она расцветает только в марте, но в этом году цветение совпало с традиционным праздником Весны в Китае, что местные жители восприняли как добрый знак.

По легенде, эта магнолия была посажена в честь Чжугэ Ляна — китайского полководца и государственного деятеля эпохи Троецарствия (220 — 280 гг. н.э.), сообщает China News.

Екатерина Гура

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