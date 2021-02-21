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09:52 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 21 февраля: каким будет урожай

Наблюдаем за погодой и поведением животных.

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Источник: Агентство «Москва»

21 февраля православная церковь чтит память пророка Захарии Серповидца из 12-ти. В народе на Захара молились о хорошем урожае и наблюдали за погодой.

Если день выдался морозным, весна будет ранней, а лето жарким. Считается: чем холоднее последняя неделя февраля, тем теплее в марте.

Зимний гром гремит — весной и летом будут сильные ветры. Молодой месяц — к хорошему урожаю, иней на деревьях — в обилии будет мед.

Дым стелется вниз по земле — скоро пойдет снег. Животные ведут себя беспокойно — к метели или бурану. А если расслабленные собаки лежат прямо на снегу — на носу потепление.

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