Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 21 февраляКрушение парохода "Берлин", первый Международный кинофестиваль в СССР, открытие спиральной структуры ДНК и другие события
Фоторепортажи
18Беспорядки в Испании
54Названы победители Национальной премии Sony World Photography Awards 2021
14:41 (мск), источник: Погода Mail.ru

Астрономы нанесли на карту 25 тысяч сверхмассивных черных дыр

Это только небольшой участок космоса, видимый в Северном полушарии.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: LOFAR/LOL Survey

Международная группа астрономов создала карту неба, на которую нанесено более 25 тысяч сверхмассивных черных дыр.

Читайте также
Астрономы надеялись найти одну черную дыру. Вместо нее они нашли целое скопление

Это самая подробная карта звездного неба в области так называемых низких радиочастот. Она будет опубликована в журнале Astronomy & Astrophysics, сообщает Лейденский университет в Нидерландах.

Для создания карты астрономы использовали 52 станции с радиоинтерферометрами LOFAR в девяти европейских странах. Им понадобилось 256 часов наблюдений за Северным полушарием. При этом карта отображает только 4% этой области.

Черные дыры на карте выглядят как обычные звезды — примерно так может выглядеть излучение этих объектов в видимом диапазоне. Каждая из черных дыр находится в отдельной далекой галактике. Чтобы составить карту, ученым пришлось изобрести новые методы преобразования радиосигналов в изображения.

Скидки на максимум: на AliExpress скидки до -70%

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Gnezdo.ru
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
Три предсказания Ванги, которые начинают сбываться
Сколько потеряла Украина из-за войны в Донбассе
Почему не надо часто менять моторное масло?
Hi-Tech
Дредноутные страсти. Корабли, которые вредили своим больше, чем противнику Гонка вооружений, которая сто лет назад не щадила экономики всех стран
Авто
Чем запомнится неделя автомобилистам (видео) Новый «Рено Дастер», очередной «русский Land Cruiser», дополнительные деньги на автокредиты, «Буханка будущего» и еще шесть главных автомобильных новостей в удобной подборке
Новости партнеров
Самые нескромные наряды выпускниц. Учителя их запомнят надолго
В ПФР сказали, кому из россиян перечислят по 12 088 рублей в феврале
Выявлены ошибки, из-за которых россиянам недоплачивают пенсии
Признак на ногах, который связали с проблемами сердца
Популярные темы на «Детях»
Болезненый первый год в садике. 920
Давайте ещё фототеку. Про нас, про мамочек) 772
Со вторником! Картинки. 658
Моя психологическая проблема или муж не прав? 608
Дом
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»