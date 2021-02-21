Астрономы нанесли на карту 25 тысяч сверхмассивных черных дыр
Это только небольшой участок космоса, видимый в Северном полушарии.
Это только небольшой участок космоса, видимый в Северном полушарии.
Международная группа астрономов создала карту неба, на которую нанесено более 25 тысяч сверхмассивных черных дыр.
Это самая подробная карта звездного неба в области так называемых низких радиочастот. Она будет опубликована в журнале Astronomy & Astrophysics, сообщает Лейденский университет в Нидерландах.
Для создания карты астрономы использовали 52 станции с радиоинтерферометрами LOFAR в девяти европейских странах. Им понадобилось 256 часов наблюдений за Северным полушарием. При этом карта отображает только 4% этой области.
Черные дыры на карте выглядят как обычные звезды — примерно так может выглядеть излучение этих объектов в видимом диапазоне. Каждая из черных дыр находится в отдельной далекой галактике. Чтобы составить карту, ученым пришлось изобрести новые методы преобразования радиосигналов в изображения.
Анна Лысенко