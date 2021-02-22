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09:55 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 22 февраля: весна не за горами

На Никифора ночь темна — убегает зима, говорили наши бабушки и дедушки.

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Источник: AP 2020
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22 февраля церковь чтит память преподобного Панкратия Печерского, а также преподобных Геннадия и Никифора Важеозерских. В народе день называют Панкраты, Лаптев день и Никифоры. Крестьяне на Панкраты плели лапти из древесного лыка и наблюдали за погодой.

Мороз в этот день считается не очень хорошей приметой. Он означает, что холода продержатся еще долго. Снег налипает на ветки — к потеплению. К оттепели также потеют стекла в помещениях. Если снега на деревьях много — это хорошая примета, сулящая урожай.

Багряный закат обещает метель. Ночь темная и беззвездная — к скорому окончанию зимы. Животные ведут себя беспокойно — к непогоде.

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