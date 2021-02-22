Народные приметы на 22 февраля: весна не за горами
На Никифора ночь темна — убегает зима, говорили наши бабушки и дедушки.
На Никифора ночь темна — убегает зима, говорили наши бабушки и дедушки.
22 февраля церковь чтит память преподобного Панкратия Печерского, а также преподобных Геннадия и Никифора Важеозерских. В народе день называют Панкраты, Лаптев день и Никифоры. Крестьяне на Панкраты плели лапти из древесного лыка и наблюдали за погодой.
Мороз в этот день считается не очень хорошей приметой. Он означает, что холода продержатся еще долго. Снег налипает на ветки — к потеплению. К оттепели также потеют стекла в помещениях. Если снега на деревьях много — это хорошая примета, сулящая урожай.
Багряный закат обещает метель. Ночь темная и беззвездная — к скорому окончанию зимы. Животные ведут себя беспокойно — к непогоде.