В космосе сфотографировали Черный Глаз
У этой галактики зафиксировано странное движение газа внутри.
У этой галактики зафиксировано странное движение газа внутри.
Космический телескоп «Хаббл» получил детальное фото галактики NGC 4826, известной также как Черный Глаз.
Свое необычное название эта спиральная галактика получила
NGC 4826 привлекает внимание астрономов странным внутренним движением. Газ во внешних областях этой галактики и газ во внутренних областях вращается в противоположных направлениях, что может быть связано с недавним слиянием галактики еще с одной. В местах столкновения двух потоков газа образуются новые звезды.
Анна Лысенко