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10:34 (мск), источник: Погода Mail.ru

В космосе сфотографировали Черный Глаз

У этой галактики зафиксировано странное движение газа внутри.

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Источник: ESA/Hubble & NASA, J. Lee, PHANGS-HST Team
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Космический телескоп «Хаббл» получил детальное фото галактики NGC 4826, известной также как Черный Глаз.

Свое необычное название эта спиральная галактика получила из-за темной полосы пыли, которая заслоняет честь ее яркого ядра. Черный Глаз находится в созвездии Волосы Вероники на расстоянии 17 миллионов световых лет от нас.

NGC 4826 привлекает внимание астрономов странным внутренним движением. Газ во внешних областях этой галактики и газ во внутренних областях вращается в противоположных направлениях, что может быть связано с недавним слиянием галактики еще с одной. В местах столкновения двух потоков газа образуются новые звезды.

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