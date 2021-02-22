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17:25 (мск), источник: Погода Mail.ru

Над Канадой пролетел гигантский метеор (видео)

Яркое зрелище.

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Жительница города Эдмонтон в канадской провинции Альберта поделилась неожиданным видео с камеры наблюдения на пороге ее дома.

В 6:23 утра 22 февраля над городом пролетел крупный метеор, и камере удалось его запечатлеть.

Канадские астрономы пока не прокомментировали инцидент. Не известно также, упал ли «небесный камень» на землю или сгорел в атмосфере.

Ранее не менее впечатляющий метеор заметили над Мельбурном в Австралии.

Анна Лысенко

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