What was that? #yeg #meteorite #stars #fallingstar pic.twitter.com/drUgZXdYXX— Family Lines (@FamilyLines) February 22, 2021
Над Канадой пролетел гигантский метеор (видео)
Яркое зрелище.
Яркое зрелище.
Жительница города Эдмонтон в канадской провинции Альберта поделилась неожиданным видео с камеры наблюдения на пороге ее дома.
В 6:23 утра 22 февраля над городом пролетел крупный метеор, и камере удалось его запечатлеть.
Канадские астрономы пока не прокомментировали инцидент. Не известно также, упал ли «небесный камень» на землю или сгорел в атмосфере.
Ранее не менее впечатляющий метеор заметили над Мельбурном в Австралии.
Анна Лысенко