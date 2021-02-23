Вильфанд предупредил о «кровавых» дождях на юго-западе Европы
Дожди красноватого цвета, которые метеорологи называют «кровавыми», пройдут на
Дожди красноватого цвета, которые метеорологи называют «кровавыми», пройдут на
«Циркуляция меняет условия, начинает распространяться песок, пыль Сахары на европейскую часть. Перенос воздушных масс, насыщенных пылью, будет прежде всего происходить на Испанию, возможно, на самый юг Франции, на побережье Средиземного моря. Эти массы, встречаясь с умеренным воздухом Европы, будут обуславливать обострение фронтального раздела, в результате осадки будут красноватого цвета, как говорят, «кровавые дожди», — отметил ученый.
19 февраля европейская программа космического наблюдения за Землей Copernicus предупредила, что из Сахары по направлению к европейским странам движется облако пыли, которое может затронуть