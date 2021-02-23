Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 23 февраляДень защитника Отечества, открытие плутония, обрушение Басманного рынка и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
10Как отмечают китайский Новый год в пандемию
21Скончался Василий Лановой
07:36 (мск), источник: Известия

Вильфанд предупредил о «кровавых» дождях на юго-западе Европы

Дожди красноватого цвета, которые метеорологи называют «кровавыми», пройдут на юго-западе Европы. Причиной необычайного погодного явления станут воздушные массы, насыщенные пылью из пустыни Сахара. Об этом во вторник, 23 февраля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +2° 93% 757 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Reuters

«Циркуляция меняет условия, начинает распространяться песок, пыль Сахары на европейскую часть. Перенос воздушных масс, насыщенных пылью, будет прежде всего происходить на Испанию, возможно, на самый юг Франции, на побережье Средиземного моря. Эти массы, встречаясь с умеренным воздухом Европы, будут обуславливать обострение фронтального раздела, в результате осадки будут красноватого цвета, как говорят, «кровавые дожди», — отметил ученый.

Вильфанд добавил, что такие необычные осадки будут наблюдаться в регионах на юго-западе Европы до 24 февраля включительно.

19 февраля европейская программа космического наблюдения за Землей Copernicus предупредила, что из Сахары по направлению к европейским странам движется облако пыли, которое может затронуть Санкт-Петербург.

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Мультикультурность и глобализация придуманы для захвата рынков»
«Судьба — не злодейка, но штука витиеватая»
Кино
Новые секс-символы: 15 молодых актеров, ворвавшихся на экраны От сына Джуда Лоу до племянника Рэйфа Файнса и рэпера Калюжного: эти молодые люди в свои 20+ уверенно и непреклонно завоевывают сердца юных (и не только) фанаток: рассказываем о главных крашах из последних кино- и телехитов
Новости партнеров
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
"Единая Россия" добилась ликвидации аптечной монополии
"Единая Россия" готова бороться с монополизацией на аптечном рынке
Выявлены ошибки, из-за которых россиянам недоплачивают пенсии
Gnezdo.ru
10 бездарных звезд, которых не любят зрители
Уникальные кадры, что развенчивают мифы о войне
Это перебор: Утяшева рассказала о причинах развода
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
Дом
Готовимся к посевной: все для рассады и сада на подоконнике
Здесь гостил Пушкин: показываем изнутри дом на Арбате
25 полезных в каждом доме вещей продают за копейки
Куда делись чугунные батареи?
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»