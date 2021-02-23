В Италии часть кладбища смыло в Средиземное море
Местные власти оценивают ущерб.
Местные власти оценивают ущерб.
В итальянском городке Камольи недалеко от Генуи в море обрушилась часть утеса вместе с расположенным на нем кладбищем.
По предварительным оценкам, в воде оказались около 200 гробов, сообщает Daily Mail. Также разрушены две часовни.
Сейчас коммунальные службы в городе пытаются извлечь все гробы из воды, а местные жители выясняют, не пострадали ли захоронения их родственников.
Причиной оползня стала береговая эрозия, усугубленная недавними штормами в Лигурии.
Анна Лысенко