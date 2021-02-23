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14:27 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Италии часть кладбища смыло в Средиземное море

Местные власти оценивают ущерб.

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В итальянском городке Камольи недалеко от Генуи в море обрушилась часть утеса вместе с расположенным на нем кладбищем.

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По предварительным оценкам, в воде оказались около 200 гробов, сообщает Daily Mail. Также разрушены две часовни.

Сейчас коммунальные службы в городе пытаются извлечь все гробы из воды, а местные жители выясняют, не пострадали ли захоронения их родственников.

Причиной оползня стала береговая эрозия, усугубленная недавними штормами в Лигурии.

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Анна Лысенко

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