Ниагарский водопад покрылся льдом (видео)
Аномальные морозы в Северной Америке не отступают.
Аномальные морозы в Северной Америке не отступают.
На границе США и Канады частично замерз Ниагарский водопад. Туристы массово фотографируются на фоне покрытой льдом достопримечательности. На одном из видео в кадр также попала яркая радуга.
Водопад начал замерзать после нескольких недель аномальных морозов в Северной Америке. Холод добрался даже до южных регионов США. Штат Техас был объявлен зоной стихийного бедствия: внезапные морозы вызвали здесь масштабные перебои с электричеством и водой.
Непогода привела к массовым перебоям с энергоснабжением в ряде штатов, нефтедобыча в стране снизилась на треть, была нарушена система водоснабжения, движение по шоссе парализовано, а планы по вакцинации были сорваны в 20 штатах, сообщило издание The New York Times.
Анна Лысенко