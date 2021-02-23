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17:33 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ниагарский водопад покрылся льдом (видео)

Аномальные морозы в Северной Америке не отступают.

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На границе США и Канады частично замерз Ниагарский водопад. Туристы массово фотографируются на фоне покрытой льдом достопримечательности. На одном из видео в кадр также попала яркая радуга.

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Водопад начал замерзать после нескольких недель аномальных морозов в Северной Америке. Холод добрался даже до южных регионов США. Штат Техас был объявлен зоной стихийного бедствия: внезапные морозы вызвали здесь масштабные перебои с электричеством и водой.

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Непогода привела к массовым перебоям с энергоснабжением в ряде штатов, нефтедобыча в стране снизилась на треть, была нарушена система водоснабжения, движение по шоссе парализовано, а планы по вакцинации были сорваны в 20 штатах, сообщило издание The New York Times.

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