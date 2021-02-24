«Аккумуляторы сели, люди мёрзнут»: В Челябинской области сотни человек оказались в снежном плену на трассе — видео
На места крупных заторов выехали волонтёры, ГИБДД и МЧС, местные жители в соцсетях предлагают попавшим в беду ночлег.
На места крупных заторов выехали волонтёры, ГИБДД и МЧС, местные жители в соцсетях предлагают попавшим в беду ночлег.
В Челябинской области резко ухудшились погодные условия
Дорожные службы и ГИБДД ограничили выезд из некоторых городов и настоятельно рекомендуют водителям оставаться дома, однако многие успели попасть в ловушку на шоссе и уже не могут выбраться самостоятельно.
Как сообщает группа во «ВКонтакте» «Регион-74 Челябинск», волонтёры отряда «Легион-СПАС» объявили срочный сбор. Они уже выехали с провиантом на помощь. Местные жители в соцсетях также активно предлагают содействие попавшим в беду, зовут людей переночевать в ближайших посёлках, выезжают на снегоходах и полноприводных автомобилях.
Днём на дорогах Челябинской области произошло несколько крупных аварий, которые ещё больше осложнили движение. Самый крупный затор образовался в районе озера Солёное, у автомобилистов садятся аккумуляторы, машины не могут выбраться из сугробов.
В метель на трассе я забуксовала в наметённом сугробе, там же оказались другие машины. Кто в кювете, кто в сугробе. Вытаскивая меня, повредили автомобиль — и он остался с заглушённым двигателем.
Мой брат на трассе недалеко от Молжива попал в ДТП. Там четыре машины стоят, все задуло. Ехать не могут. В одной машине закончился бензин. Помогите! Что делать, куда обращаться. Люди мёрзнут.
Между посёлками Скалистый и Искра на трассе с 15 часов дня застряло около 12 машин с людьми. Звонили в службу 112, всё безрезультатно! Никто на помощь так и не приехал. Аккумуляторы сели. Люди из Искры попытались помочь, но и они застряли.
Пять часов стоим на этом участке, машина застряла, аккумулятор сел, благо есть ещё машины, чтобы сидеть греться.
Под Южноуральском также застрял автобус с детьми, он не доехал до города 13 километров. Судя по комментариям из соцсетей, у ребят уже закончилась питьевая вода. На место затора приехала техника.
Пункт временного размещения, где люди могут заночевать и согреться, организован в школе посёлка Летягино. По прогнозам синоптиков, метель продолжится весь день 24 февраля. У детей отменены занятия в школах, местным жителям настоятельно рекомендовано не пользоваться личным транспортом.