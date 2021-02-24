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11:18 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 24 февраля: узнаем, когда придет весна

В этот период возможны последние сильные морозы

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Источник: CC0/barmalyanich

24 февраля православные христиане почитают святого мученика Власия Севастийского. Поскольку он считается покровителем домашних животных, то этот день часто называли Коровьим праздником и с особой заботой относились сегодня к домашнему скоту.

Часто на Власия бывают сильные морозы, но они считаются уже последними и завершающими зиму.

Если в этот день ударили морозы, то продлятся они неделю. Снежный день — к скорой весне и обильной зелени в мае. Длинные сосульки — потепление будет медленным, и весна придет поздно. Услышать сегодня раскаты грома — к ураганному ветру.

Зато если на Власия началась оттепель, то можно спокойно выдохнуть — морозов больше не будет, и в середине марта уже будет тепло.

Екатерина Гура

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