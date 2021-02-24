Погодные приметы на 24 февраля: узнаем, когда придет весна
В этот период возможны последние сильные морозы
В этот период возможны последние сильные морозы
24 февраля православные христиане почитают святого мученика Власия Севастийского. Поскольку он считается покровителем домашних животных, то этот день часто называли Коровьим праздником и с особой заботой относились сегодня к домашнему скоту.
Если в этот день ударили морозы, то продлятся они неделю. Снежный день — к скорой весне и обильной зелени в мае. Длинные сосульки — потепление будет медленным, и весна придет поздно. Услышать сегодня раскаты грома — к ураганному ветру.
Зато если на Власия началась оттепель, то можно спокойно выдохнуть — морозов больше не будет, и в середине марта уже будет тепло.
Екатерина Гура