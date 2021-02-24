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19:08 (мск), источник: Газета.Ру

Метель парализовала Южный Урал

Как на Южном Урале борются с последствиями мороза и снегопада.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +8° 61% 763 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: РИА "Новости"

Регионы Южного Урала накрыла снежная буря, которая парализовала дорожное движение и лишила местных жителей электричества. Так, в Челябинской области объявлен режим ЧС — за два дня на дорогах из-за метели застряли 1154 человека, в том числе туристы и члены детской хоккейной команды. В Оренбурге двое сотрудников ДПС получили обморожение, помогая вызволять людей. Тем временем в Башкирии в ДТП попали 39 машин, а в Омске в кювет улетел автовоз с машинами «Почты России».

Несколько регионов Южноуральского округа России попали в эпицентр снежного бурана, который сопровождается шквалистым ветром и низкой температурой. Погода днем 23 февраля резко ухудшилась в Башкирии, Челябинской, Свердловской, Оренбургской и Омской областях.

Власти 12 муниципалитетов Челябинской области объявили режим ЧС.
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На заметенных трассах со вторника в своих автомобилях остаются около 180 человек, сообщили 24 февраля в оперативном штабе по ликвидации последствий непогоды, пишет Znak.com.

«Пять часов стоим на этом участке, машина застряла, аккумулятор сел, благо есть еще машины, чтобы сидеть греться», — писал один из водителей в группе «Подслушано Южноуральск» соцсети «ВКонтакте».

Связь со всеми автомобилистами есть, дорожная техника расчищает заторы к застрявшим машинам. По данным местного управления МЧС, за два дня помощь оказана уже 1154 гражданам, застрявшим на дорогах. В частности спасатели вызволили автобус с туристами из Екатеринбурга, который выехал из Магнитогорска вечером 23 февраля, но попал в буран.

Среди эвакуированных оказалась и детская хоккейная команда. Вместе с тренерами 20 спортсменов возвращались с соревнований из Златоуста. Между тем на трассе в Троицком районе застряли участники похоронной процессии и священник, сообщало издание Ura.ru.

Всего в пункты временного размещения отправлены более 480 человек, из снежных заносов эвакуировано 244 автомобиля. В проведении спасательных мероприятий задействованы 545 человек и 265 единиц техники, в том числе от МЧС — 167 человек и 48 единиц техники.

Метель также лишила электричества более 100 населенных пунктов Челябинской области. Как сообщило издание 74.ru, в домах, которые отапливаются электрокотлами, температура уже стремится к нулю. В некоторых селах столбики термометров опустились до -40°C.

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По прогнозам синоптиков, 24 февраля метель будет продолжаться весь день. У детей отменены занятия в школах, местным жителям настоятельно рекомендовано не пользоваться личным транспортом.

Метель бушует и в Башкирии. Порывы ветра там достигают скорости 26 м/с, температура опустилась до -35°C. Днем 23 февраля в Аургазинском районе произошло массовое ДТП. На участке с 79-го по 81-й км автодороги Уфа — Оренбург в условиях сильной метели и слабой видимости столкнулись 39 автомобилей, сообщил глава региональной Госавтоинспекции Динар Гильмутдинов. В результате массового ДТП пострадали 10 человек, в том числе двое детей — девочки 12 и 16 лет. По факту ДТП начата проверка.

В Оренбургской области из-за непогоды также произошло ДТП.

В итоге более 30 машин стали заложниками снежной бури — при этом температура воздуха днем опустилась до -34°C.

Оперативно очистить трассу при скоплении машин снегоуборочная техника не могла. Сотрудник ДПС Дарбек Шукумов, чтобы не допустить столкновений, помогал машинам проехать сложный участок. Он бежал перед машинами, указывая направление водителям. Его напарник Анатолий Корецкий и второй патруль ДПС выстраивали машины в колонны по пять автомобилей, чтобы водители могли проехать. В результате правоохранители получили обморожения легкой степени.

К 24 февраля скорость порывов ветра достигла уже 26 м/с. Ураган повредил крыши нескольких домов в областном центре. Также непогода стала причиной обрыва проводов и отключения электричества.

В Омске из-за плохой видимости в кювет улетела машина с автомобилями «Почты России». Кроме того, Госавтоинспекция по Омской области предупредила, что до вечера 24 февраля из-за усиления ветра и метели закрыто движение автобусов на федеральных автодорогах Омской области.

Яна Штурма

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