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02:10 (мск), источник: Известия

Синоптики предупредили о резком потеплении в центральной России

Жителей центра Европейской России ожидает резкое потепление, которое будет сопровождаться мокрыми осадками и гололедицей, сообщил в среду, 24 февраля, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, в четверг в первой половине дня температура воздуха приблизится к нулевой отметке.

«Это повышение температуры на 23−30 градусов осуществится за 36−48 часов. Это все-таки нечасто бывает… В четверг к середине дня температура достигнет 0…+3 градуса. Я не знаю, будут ли счастливы москвичи от такого резкого потепления? Потепление — это значит мрачная, хмурая погода, низкие облака», — цитирует Вильфанда «РИА Новости».

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Метеоролог пояснил, что существенно повысится температура в Черноземье, а также на юге.

«Ночные температуры в течение ближайших дней будут около нулевой отметки, а днем от +4 до +9 градусов. Я имею ввиду Крым и Краснодарский край… В пятницу будет +10…+12 градусов, а в воскресенье — опять похолодание», — сказал ученый.

Он также предупредил, что в четверг в столичном регионе будет мокрый снег и дождь, усиление ветра.

«Что важно, в связи с потеплением усиливается гололед… Очень скользко становится. Будет таять снежок, подмерзать при усилениях ветра. Не очень радостно», — отметил метеоролог.

Ранее в среду Гидрометцентр России сообщил, что серьезное потепление принесет в Московский регион циклон, который движется по акваториям северных морей.

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