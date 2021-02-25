Извергающийся вулкан Синабунг в Индонезии показали на видео
Столб пепла и дыма тянется на несколько сотен метров
Столб пепла и дыма тянется на несколько сотен метров
В индонезийской провинции Северная Суматра продолжается извержение вулкана Синабунг. Он проснулся 12 февраля, и с тех пор его активность продолжает расти. 14 февраля вулкан выбросил в воздух столб пепла и дыма высотой около километра, а 20-го числа специалисты зафиксировали столб дыма высотой почти в два километра.
Сейчас Синабунг извергает потоки лавы и столбы пепла и дыма, которые тянутся на несколько сотен метров. В районе вулкана сохраняется повышенный уровень опасности. Местных жителей просят не приближаться к вулкану ближе чем на 3 километра.
Близлежащие города, деревни и поля покрыты толстым слоем пепла, но, поскольку активность Синабунга продолжается, то подсчитывать ущерб еще рано.
Отметим, что вулкан Синабунг проснулся в 2010 году после многих веков покоя. С тех пор он извергается регулярно.
Екатерина Гура