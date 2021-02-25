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14:41 (мск), источник: Газета.Ру

Вильфанд пообещал холодный март с морозами

В марте в европейскую часть России могут вернуться сильные морозы, заявили в Гидрометцентре. По мнению синоптиков, в целом в этом месяце ожидается «неоднородная» погода, столбики термометров могут опуститься до -15°C.

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Источник: РИА "Новости"

Температура воздуха в марте может опуститься до -15°C, ждать размеренного потепления пока не стоит. Об этом со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда сообщает РИА «Новости».

Первые две декады марта неоднородные, будут еще морозы. <…> Когда — расскажем за три дня до этого события.
Роман Вильфанд
Научный руководитель Гидрометцентра

Неоднородная погода означает температурные скачки и экстремальные явления — сильные снегопады, шквалистый ветер и проливные дожди.

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Хотя последняя календарная неделя зимы уже наступила, морозы никак не оставят столицу. В марте в Москву придет оттепель, однако вскоре она снова уступит холоду. Об этом сообщала главный специалист метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

Позднякова считает, что сочетание сильных снегопадов и мороза связано с наступлением новой климатической эпохи. Она отметила, что раньше циклоны шли с запада на восток, из Атлантического океана через Европу в Россию. За счет этого сильные холода были только на севере, а жара — на юге. В средней полосе страны при этом сохранялся привычный умеренный климат.

Ситуация изменилась, циклоны все чаще идут с севера на юг или с юга на север. Из-за этого в столицу пришли сильные снегопады, а также почти тропические ливни весной и летом прошлого года.

Произошло это не вчера и не год назад, это постепенный процесс, идет он последние пять-семь лет. И, не исключаю, что в ближайшие годы погодных катаклизмов может быть еще больше.
Татьяна Позднякова
Главный специалист метеобюро Москвы и области
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Начало марта в Москве будет очень холодным, добавила она. В первую неделю календарной весны столбик термометра в ночные часы опустится до -25°C, а днем — до -12°C. По ее мнению, тепло придет в столицу не раньше конца марта.

Тогда и наступит климатическая весна, добавила Позднякова. В конце марта в Москве и Подмосковье начнется потепление, а снежный покров может полностью растаять только 10—12 апреля.

Еще 2 февраля сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус дал прогноз погоды на весну. По его словам, осадки в течение трех весенних месяцев ожидаются в пределах нормы. Синоптик подчеркнул, что в марте средний температурный показатель ожидается на уровне -2,2°С, в апреле — +5,8°С, в мае — +13,1°С.

Леус отметил, что в мае температура воздуха может превысить норму.
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«Весна в понимании метеорологов — устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через нулевую отметку в сторону положительных значений — приходится на 28 марта. Северный у нас климат», — объяснял ранее синоптик.

При этом в конце февраля в Москве и области ожидается потепление. С 25 февраля будет порядка 0 °C. Потепление будет недолгим, хотя и серьезным. 26 февраля в городе будет около +2…+7°С. Это будет самый теплый день за декаду.

Синоптики также обещают жителям столицы и Подмосковья «барическую пилу» до конца месяца — атмосферное давление будет скакать на десятки мм ртутного столба. Этот эффект может отрицательно сказаться на «метеозависимых» людях.

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