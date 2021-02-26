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16:37 (мск), источник: Погода Mail.ru

Любители астрономии до конца марта могут наблюдать за Марсом

Красная планета становится менее заметной.

После успешной посадки на поверхность Марса ровера Perseverance интерес к Красной планете вырос в разы.

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До недавнего времени Марс был хорошо заметен на ночном небе, но постепенно начинает отдаляться и тускнеть. Ученые напоминают, что любоваться Марсом с Земли можно будет лишь до конца марта.

В пресс-службе Московского планетария рассказали, что весь месяц Красная планета будет отчетливо видна по вечерам над западным горизонтом. Искать ее стоит в созвездии Тельца сразу после захода Солнца и до полуночи. С помощью телескопов любители астрономии могут рассмотреть области кратера «Езеро».

А вот Нептун и Венера в марте, наоборот, пропадут из поля зрения — они будут находиться в соединении с Солнцем. Вновь увидеть их в ночном небе получится лишь в конце апреля.

Екатерина Гура

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