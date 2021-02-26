Любители астрономии до конца марта могут наблюдать за Марсом
Красная планета становится менее заметной.
Красная планета становится менее заметной.
После успешной посадки на поверхность Марса ровера Perseverance интерес к Красной планете вырос в разы.
До недавнего времени Марс был хорошо заметен на ночном небе, но постепенно начинает отдаляться и тускнеть. Ученые напоминают, что любоваться Марсом с Земли можно будет лишь до конца марта.
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А вот Нептун и Венера в марте, наоборот, пропадут из поля зрения — они будут находиться в соединении с Солнцем. Вновь увидеть их в ночном небе получится лишь в конце апреля.
Екатерина Гура