Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 26 февраляОснование оружейного завода в Туле, начало вывода советских войск из Чехословакии и другие памятные события, которыми запомнился этот день в истории
Фоторепортажи
42Снимок акул стал лучшим на конкурсе подводной фотографии
30Финалисты Профессионального конкурса Sony World Photography Awards 2021
17:57 (мск), источник: Погода Mail.ru

Похожую на Марс Сахару показали из космоса

Эффектное фото с борта МКС.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Читайте также
Любители астрономии до конца марта могут наблюдать за Марсом

На Земле есть несколько мест, похожих на Марс.

Это и пустыня Атакама в Чили, где осадки могут не выпадать десятилетиями, и вулкан Пико-де-Орисаба в Мексике с экстремальными для живых существ условиями, и даже озеро Восток в Антарктиде, где в условиях экстремального холода могут, как полагают ученые, выживать отдельные микроорганизмы (что дает надежду на аналогичные находки на Марсе).

Однако визуально к Марсу ближе всего Сахара, особенно, если смотреть на нее из космоса. Японский астронавт Соити Ногути показал эту огромную пустыню в Африке с борта Международной космической станции. Он даже написал комментарий: «Сахара, не Марс», поскольку перепутать при беглом взгляде на фото и правда несложно.

«Почему она такая большая? — спрашивают пользователи. — Она занимает половину земного шара».

«Выглядит точно как Марс», — пишут комментаторы. «Похожа на Марс, 100%».

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Товары для дома
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Gnezdo.ru
Почему жена Мягкова не явилась на прощание с мужем
Почему у Андрея Мягкова не было детей
Сколько потеряла Украина из-за войны в Донбассе
Страшная ссора Ельцина и Горбачева погубила СССР
Леди
65-летняя Долина блеснула стройной фигурой в эффектном наряде Певица собрала комплименты фанатов
Новости партнеров
Помощь новорожденным. Татьяна Буцкая оценила новый проект по помощи семьям
Детская радость. Татьяна Буцкая - о проекте «Подарок новорожденному»
Татьяна Буцкая - о посещении "Дома для мамы"
Подарки детям. Татьяна Буцкая о новой социальной инициативе властей
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»