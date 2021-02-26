#Sahara, not #Mars…. 火星ではありません。視界を埋め尽くす赤い大地、アフリカの #サハラ砂漠。 pic.twitter.com/ZpJ6973o63— NOGUCHI, Soichi 野口 聡－（のぐち そういち） (@Astro_Soichi) February 26, 2021
Похожую на Марс Сахару показали из космоса
Эффектное фото с борта МКС.
Эффектное фото с борта МКС.
На Земле есть несколько мест, похожих на Марс.
Это и пустыня Атакама в Чили, где осадки могут не выпадать десятилетиями, и вулкан
Однако визуально к Марсу ближе всего Сахара, особенно, если смотреть на нее из космоса. Японский астронавт Соити Ногути показал эту огромную пустыню в Африке с борта Международной космической станции. Он даже написал комментарий: «Сахара, не Марс», поскольку перепутать при беглом взгляде на фото и правда несложно.
«Почему она такая большая? — спрашивают пользователи. — Она занимает половину земного шара».
«Выглядит точно как Марс», — пишут комментаторы. «Похожа на Марс, 100%».
Анна Лысенко