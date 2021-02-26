Итальянский фотограф показал ночной «взрыв» Этны (фото)
Лава и дым напоминают яркий фейерверк.
Лава и дым напоминают яркий фейерверк.
Итальянский фотограф Алессандро Микалицци 24 февраля стал свидетелем завораживающего «взрыва» вулкана Этна, который продолжает извергаться на Сицилии.
В ночное небо вулкан выплеснул поток лавы и дыма, что было похоже на яркий фейерверк.
Напомним, что вулкан Этна проснулся 16 февраля, и с тех пор его активность не утихает. Местные жители вынуждены ежедневно убирать выпавший пепел, а некоторые начали собирать частички лавы в качестве сувениров.
Екатерина Гура