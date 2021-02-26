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18:06 (мск), источник: Погода Mail.ru

Итальянский фотограф показал ночной «взрыв» Этны (фото)

Лава и дым напоминают яркий фейерверк.

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Итальянский фотограф Алессандро Микалицци 24 февраля стал свидетелем завораживающего «взрыва» вулкана Этна, который продолжает извергаться на Сицилии.

В ночное небо вулкан выплеснул поток лавы и дыма, что было похоже на яркий фейерверк.

Напомним, что вулкан Этна проснулся 16 февраля, и с тех пор его активность не утихает. Местные жители вынуждены ежедневно убирать выпавший пепел, а некоторые начали собирать частички лавы в качестве сувениров.

Екатерина Гура

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