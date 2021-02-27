Народные приметы на 27 февраля: каким будет август
По погоде в этот день делают прогнозы на лето.
По погоде в этот день делают прогнозы на лето.
27 февраля в народе — Кириллов день, или Бабьи взбрыксы. В старину на Руси в этот день женщины ходили с гостинцами к повитухам, которые принимали у них роды. Крестьяне также наблюдали за погодой, чтобы понять, какими будут летние месяцы.
Хорошая погода на Кирилла была не лучшей приметой и сулила морозы. В то же время она обещала хорошее лето и теплый август. Морозный день говорил о том, что лето будет жарким.
Синицы громко поют — к потеплению. Солнце на восходе светило ярко, но затем его затянули облака — к снегопаду.
Красный закат — к ветреному дню. Ночь звездная и ясная — к хорошей погоде на следующий день.