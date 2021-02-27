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10:39 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 27 февраля: каким будет август

По погоде в этот день делают прогнозы на лето.

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Источник: Reuters

27 февраля в народе — Кириллов день, или Бабьи взбрыксы. В старину на Руси в этот день женщины ходили с гостинцами к повитухам, которые принимали у них роды. Крестьяне также наблюдали за погодой, чтобы понять, какими будут летние месяцы.

Хорошая погода на Кирилла была не лучшей приметой и сулила морозы. В то же время она обещала хорошее лето и теплый август. Морозный день говорил о том, что лето будет жарким.

Синицы громко поют — к потеплению. Солнце на восходе светило ярко, но затем его затянули облака — к снегопаду.

Красный закат — к ветреному дню. Ночь звездная и ясная — к хорошей погоде на следующий день.

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