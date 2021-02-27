В Антарктиде откололся гигантский айсберг
Он немного меньше
Он немного меньше
В Антарктиде от шельфового ледника Бранта откололся гигантский айсберг, сообщает Британская антарктическая служба.
То, что ледник Бранта покрылся сетью трещин, ученые обнаружили еще 9 лет назад. В ноябре 2020 года они заметили признаки приближающегося раскола, а в январе 2021 года лед прорезала гигантская трещина, растущая со скоростью до 1 км в сутки.
Ранее спутник Terra показал, как раздробился гигантский айсберг A68, отколовшийся от шельфового ледника Ларсена в июле 2017 года.
Анна Лысенко