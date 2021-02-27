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15:27 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Антарктиде откололся гигантский айсберг

Он немного меньше Санкт-Петербурга.

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Источник: British Antarctic Survey

В Антарктиде от шельфового ледника Бранта откололся гигантский айсберг, сообщает Британская антарктическая служба.

Площадь отколовшегося айсберга составляет около 1270 квадратных километров. Это немного меньше, чем площадь Санкт-Петербурга, составляющая 1439 квадратных километров.

То, что ледник Бранта покрылся сетью трещин, ученые обнаружили еще 9 лет назад. В ноябре 2020 года они заметили признаки приближающегося раскола, а в январе 2021 года лед прорезала гигантская трещина, растущая со скоростью до 1 км в сутки.

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Ранее спутник Terra показал, как раздробился гигантский айсберг A68, отколовшийся от шельфового ледника Ларсена в июле 2017 года.

Анна Лысенко

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