Народные приметы на 28 февраля: о чем говорит последний день зимы
Наблюдаем за погодой и делаем прогнозы на сентябрь.
Наблюдаем за погодой и делаем прогнозы на сентябрь.
28 февраля церковь чтит память апостола от 70-ти Онисима. В народе день получил название «Зимобор», «Анисим-зорник» и «Онисим-овчарник», ведь Онисим считался покровителем овцеводства. Днем хозяева овец накрывали у себя дома щедрые столы для пастухов и дарили им подарки.
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Красный закат — к метели. На небе яркий и полный месяц — к холодам. Если птицы притихли и прячут голову под крыло — к сильному морозу.