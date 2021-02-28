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10:53 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 28 февраля: о чем говорит последний день зимы

Наблюдаем за погодой и делаем прогнозы на сентябрь.

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Источник: Агентство «Москва»

28 февраля церковь чтит память апостола от 70-ти Онисима. В народе день получил название «Зимобор», «Анисим-зорник» и «Онисим-овчарник», ведь Онисим считался покровителем овцеводства. Днем хозяева овец накрывали у себя дома щедрые столы для пастухов и дарили им подарки.

На Онисима-овчарника зима становится безрогой, говорили наши предки, то есть теряет свою силу. В Зимобор зима с весной начинают борьбу — кому идти вперед, а кому вспять повернуть.

Крестьяне наблюдали за погодой. Большая прибавка воды предвещает хороший сенокос. Восточный ветер — к песчаным бурям летом. Какая погода на Онисима, таким будет и сентябрь.

Красный закат — к метели. На небе яркий и полный месяц — к холодам. Если птицы притихли и прячут голову под крыло — к сильному морозу.

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