Венеция: обычно наводнения, но теперь пересохшие каналы. Фотографии
Обычной бедой Венеции являются наводнения, но в этом году
Обычной бедой Венеции являются наводнения, но в этом году
В результате многие гондолы, перевозящие туристов по городу, остаются на берегу. По Венеции будет сложнее передвигаться и многим местным жителям, для которых лодки и катера являются единственным транспортным средством.
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Намного чаще в Венеции можно увидеть вот такие сцены. Это фото было сделано на площади
Мэр города Луиджи Брунгаро — на этом фото он идет по площади Святого Марка — заявлял, что в резких перепадах воды виновато глобальное потепление (снимок 2019 года).