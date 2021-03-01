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12:09 (мск), источник: BBC News Русская служба

Венеция: обычно наводнения, но теперь пересохшие каналы. Фотографии

Обычной бедой Венеции являются наводнения, но в этом году из-за рекордных отливов в знаменитом итальянском городе произошло противоположное явление: многие венецианские каналы остались без воды.

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В каналах Венеции стало намного меньше воды | Источник: Reuters

В результате многие гондолы, перевозящие туристов по городу, остаются на берегу. По Венеции будет сложнее передвигаться и многим местным жителям, для которых лодки и катера являются единственным транспортным средством.

Многие венецианские гондольеры временно остались без работы | Источник: Reuters

В Гранд-канале — самой большой протоке между островами венецианской лагуны — вода все же осталась. Но ее уровень заметно упал.

Гранд-Канал  — одна из главных достопримечательностей Венеции | Источник: Reuters

Из-за рекордного отлива уровень воды в Венеции в этом году снизился на 48 сантиметров.

Источник: Getty Images

Из-за пандемии коронавируса улицы Венеции по-прежнему почти пусты, однако туристы в городе все же есть.

Источник: Reuters

Намного чаще в Венеции можно увидеть вот такие сцены. Это фото было сделано на площади Сан-Марко в ноябре 2019 года, когда в городе произошло самое сильное наводнение за последние 50 лет.

Источник: Reuters

Мэр города Луиджи Брунгаро — на этом фото он идет по площади Святого Марка — заявлял, что в резких перепадах воды виновато глобальное потепление (снимок 2019 года).

Источник: Reuters
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