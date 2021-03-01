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11:19 (мск), источник: Life.ru

Россиян предупредили о частой смене погоды в марте

По всей территории страны месяц ожидается неоднородным — с частой сменой тёплых и холодных эпизодов.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: РИА "Новости"

Резкие скачки температуры, дожди и периоды без осадков — такую погоду прогнозирует в марте по всей России научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«По всей территории страны месяц ожидается неоднородным — с частой сменой тёплых и холодных эпизодов, с частой сменой сухих периодов и периодов выпадения осадков в разном виде. На азиатской территории осадки в основном будут в виде снега, на европейской территории — во всех трёх фазах… Прогнозируется температурный фон в основном около нормы», — приводит слова синоптика РИА «Новости».

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Ниже нормы столбики термометров опустятся частично на севере Урала, севере Западной Сибири, а также северо-востоке европейской части России и севере Средней Сибири. Незначительное похолодание ожидается в Алтайском крае.

«Поволжье, Южный Урал, юг Западной Сибири (Омская, Новосибирская и Алтайский край) — прогнозируется избыток осадков», — добавил Вильфанд, уточнив, что аналогичная погода ожидается на северо-западе европейской части России вплоть до Подмосковья.

Выпадение обильных осадков прогнозируется в Бурятии и Забайкальском крае, на юге Иркутской области и на Чукотке. А вот в Сибири осадков не ожидается.

Что касается наступившей недели, то, по словам Вильфанда, аномальное тепло сохранится на европейской территории России, температура даже повысится. А вот в Красноярском крае сосредоточится очень холодная погода.

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