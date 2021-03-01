Погодные приметы на 1 марта: определяем, какой будет весна
Если сегодня стоит теплая погода, то в ближайшие дни будет похолодание.
Если сегодня стоит теплая погода, то в ближайшие дни будет похолодание.
1 марта наши предки называли Ярилиным днем, в честь языческого бога солнца и плодородия. Считалось, что именно с этого дня начинает просыпаться природа.
В народе верили, что какая погода стоит в первый день марта, такой она будет и всю весну. Если день морозный, а небо чистое — в ближайшие две недели будет стоять холодная погода. Кстати, резкое потепление 1 марта также обещает скорое похолодание, которое, впрочем, не задержится надолго.
Если на поверхности льда на водоеме проступила вода, то скоро придет потепление. Высокие облака — к хорошей и ясной погоде. О потеплении и обильных осадках говорит усилившийся ночью ветер, а если вороны громко каркают — стоит ждать похолодания.
Также можно обратить внимание на Луну. Если вокруг нее виднеется туманное кольцо, то ближайшие дни будут теплыми.
Густой туман 1 марта говорит о дождливом лете, а длинные сосульки — к долгой и прохладной весне.
Екатерина Гура