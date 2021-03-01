Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Юрист рассказал о возможности для россиян получить выплату раз в год Для этого гражданин должен соответствовать ряду требований
Фоторепортажи
12В Москве побит исторический рекорд тепла
54Названы победители Национальной премии Sony World Photography Awards 2021
12:25 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 1 марта: определяем, какой будет весна

Если сегодня стоит теплая погода, то в ближайшие дни будет похолодание.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +7° 93% 755 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: РИА "Новости"

1 марта наши предки называли Ярилиным днем, в честь языческого бога солнца и плодородия. Считалось, что именно с этого дня начинает просыпаться природа.

Читайте также
Россиян предупредили о частой смене погоды в марте

В народе верили, что какая погода стоит в первый день марта, такой она будет и всю весну. Если день морозный, а небо чистое — в ближайшие две недели будет стоять холодная погода. Кстати, резкое потепление 1 марта также обещает скорое похолодание, которое, впрочем, не задержится надолго.

Если на поверхности льда на водоеме проступила вода, то скоро придет потепление. Высокие облака — к хорошей и ясной погоде. О потеплении и обильных осадках говорит усилившийся ночью ветер, а если вороны громко каркают — стоит ждать похолодания.

Также можно обратить внимание на Луну. Если вокруг нее виднеется туманное кольцо, то ближайшие дни будут теплыми.

Густой туман 1 марта говорит о дождливом лете, а длинные сосульки — к долгой и прохладной весне.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Авто
Kia подготовила спецсерию для четырех моделей Автомобили будут выпущены ограниченной партией
Новости партнеров
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
"И никакой Украины": озвучен сценарий присоединения Незалежной к России
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
В квартиру пустили бездомную кошку. Что увидели хозяева утром (видео)
Популярные темы на «Детях»
Где на Руси жить хорошо? 879
Забавные картинки 506
Забавные картинки 499
С 23 февраля! Картинки. 456
Дом
Готовимся к посевной: все для рассады и сада на подоконнике
Здесь гостил Пушкин: показываем изнутри дом на Арбате
25 полезных в каждом доме вещей продают за копейки
Куда делись чугунные батареи?
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»