Вулкан Синабунг в Индонезии выбросил столб пепла на высоту 5 километров
Индонезийский вулкан извергается уже несколько недель
Индонезийский вулкан извергается уже несколько недель
На острове Суматра продолжается извержение стратовулкана Синабунг, которое началось еще 12 февраля. За это время его активность лишь усилилась, и утром 2 марта Синабунг серьезно напугал местных жителей, выбросив в воздух столб пепла и дыма высотой около 5 километров. До этого специалисты регистрировали максимальную высоту выбросов около 2 километров.
Пеплом покрыты все деревни и поля в радиусе около 5 километров. Ущерб сельскому хозяйству и жителям еще предстоит выяснить.
Екатерина Гура