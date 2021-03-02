Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 2 мартаАрест Лермонтова, первый беспосадочный авиаперелет вокруг земного шара и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
54Названы победители Национальной премии Sony World Photography Awards 2021
8На Сицилии проснулся самый активный вулкан Европы — Этна
13:40 (мск), источник: Погода Mail.ru

Вулкан Синабунг в Индонезии выбросил столб пепла на высоту 5 километров

Индонезийский вулкан извергается уже несколько недель

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
6
фотографий
6
фотографий

На острове Суматра продолжается извержение стратовулкана Синабунг, которое началось еще 12 февраля. За это время его активность лишь усилилась, и утром 2 марта Синабунг серьезно напугал местных жителей, выбросив в воздух столб пепла и дыма высотой около 5 километров. До этого специалисты регистрировали максимальную высоту выбросов около 2 километров.

Во время загрузки произошла ошибка.

Из-за чрезмерной активности вулкана с февраля жители ближайших поселков находятся в состоянии повышенной готовности. Им запрещено приближаться к Синабунгу ближе чем на 3 километра, а самолеты, пролетающие над островом, периодически вынуждены изменять свой маршрут из-за огромных столбов пепла и дыма.

Пеплом покрыты все деревни и поля в радиусе около 5 километров. Ущерб сельскому хозяйству и жителям еще предстоит выяснить.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Gnezdo.ru
Уникальные кадры, что развенчивают мифы о войне
Какое наследство оставил Мягков?
Какого подарка ты достоин (тест)
Медведев ответил про отключения РФ от Интернета
Hi-Tech
Никогда их не используйте! Список самых ужасных паролей Если ваш есть в списке — его лучше поменять
Горячие темы на Авто
Люблю активный отдых, но автомобиль обычный седан. Идея создать сервис по прокату вездеходов. 429
Феликс или Невский? 319
Эх !! Займите на бутылку . 205
собиралась вычеркнуть сей напиток...теперь вот думаю.. 196
Товары для дома
Дом в доме: обустраиваем современную детскую комнату
Как снизить шум за компьютером и работать с комфортом
Как поддерживать в доме порядок, когда на улице грязь
Как продлить жизнь ковров (и лучшие способы держать их в чистоте)
Gnezdo.ru
Почему жена Мягкова не явилась на прощание с мужем
Что известно о втором муже Катерины Шпицы
Коснется всех: приказ приведен в исполнение
Спустя 20 лет объявился тайный внук Ланового
Новости партнеров
Почему актёр с 300-тысячным гонораром в день призывает ненавидеть Россию
Ещё в 2015 году данные о "дворце" были опровергнуты прокуратурой Швейцарии
Прокуратура Швейцарии опровергла все данные про "дворец" ещё в 2015 году
Ещё один ляп, который опровергает реальность фильма про дворец в Геленджике
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»