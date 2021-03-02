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17:19 (мск), источник: Погода Mail.ru

На Солнце образовалась крупная корональная дыра

Солнечный ветер из нее может достигнуть Земли через 3 дня.

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2 марта в экваториальной области Солнца заметили крупную корональную дыру, обращенную к Земле. Снимок дыры сделала Обсерватория солнечной динамики.

Такие дыры появляются, если плазма в результате различных взаимодействий между разными пучками магнитных линий перестаёт удерживаться в околосолнечных областях и устремляется прочь от Солнца. В этой области падает ее плотность и температура — образовывается корональная дыра. «Освободившаяся» плазма становится частью солнечного ветра.

Усиленный солнечный ветер может достичь нашей планеты примерно через 3 дня, сообщает ресурс SpaceWeatherLive, который отслеживает «космическую» погоду. В это время возможны особенно зрелищные полярные сияния.

Анна Лысенко

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