На Солнце образовалась крупная корональная дыра

2 марта в экваториальной области Солнца заметили крупную корональную дыру, обращенную к Земле. Снимок дыры сделала Обсерватория солнечной динамики.
Такие дыры появляются, если плазма в результате различных взаимодействий между разными пучками магнитных линий перестаёт удерживаться в околосолнечных областях и устремляется прочь от Солнца. В этой области падает ее плотность и температура — образовывается корональная дыра. «Освободившаяся» плазма становится частью солнечного ветра.
Усиленный солнечный ветер может достичь нашей планеты примерно через 3 дня, сообщает ресурс SpaceWeatherLive, который отслеживает «космическую» погоду. В это время возможны особенно зрелищные полярные сияния.