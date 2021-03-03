«Cкрытые» вулканы в США напомнили о себе
Ученые утверждают, что в будущем в Юте может произойти извержение.
Ученые утверждают, что в будущем в Юте может произойти извержение.
Посреди штата Юта на западе США скрываются активные вулканы и периодически они дают о себе знать, выяснили американские исследователи.
Они проанализировали серию необычных землетрясений силой 4−4,1 балла, которые произошли в штате в сентябре 2018 и апреле 2019 года. Сейсмографы уловили толчки и афтершоки посреди
Здесь нет впечатляющих конусов и не дымятся кратеры, однако спрятанные под землей вулканы еще активны, хоть и не извергаются, утверждают исследователи в работе, опубликованной в Geophysical Research Letters.
Землетрясения в
Вулканическая активность
Исследователи говорят о необходимости усилить мониторинг вулканической активности в Юте, ведь нет никаких гарантий, что в будущем извержение не повторится.
Анна Лысенко