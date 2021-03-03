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14:41 (мск), источник: Погода Mail.ru

«Cкрытые» вулканы в США напомнили о себе

Ученые утверждают, что в будущем в Юте может произойти извержение.

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Посреди штата Юта на западе США скрываются активные вулканы и периодически они дают о себе знать, выяснили американские исследователи.

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Они проанализировали серию необычных землетрясений силой 4−4,1 балла, которые произошли в штате в сентябре 2018 и апреле 2019 года. Сейсмографы уловили толчки и афтершоки посреди Блэк-Рок-Дезерт. Это обширное пустынное пространство, покрытое черным базальтом, на самом деле является вулканическим полем.

Здесь нет впечатляющих конусов и не дымятся кратеры, однако спрятанные под землей вулканы еще активны, хоть и не извергаются, утверждают исследователи в работе, опубликованной в Geophysical Research Letters.

Землетрясения в Блэк-Рок-Дезерт необычны еще и потому, что происходят на небольшой глубине — всего около 2−2,4 км, тогда как другие подобные толчки регистрируются на глубине 9−10 км.

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Вулканическая активность Блэк-Рок-Дезерт может быть связана с тем, что из-за движения тектонических плит земная кора в этом регионе истончается и пропускает больше тепла из недр Земли. Примерно 9−12 тысяч лет назад такие процессы привели к извержению в Блэк-Рок-Дезерт базальтовой лавы.

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Исследователи говорят о необходимости усилить мониторинг вулканической активности в Юте, ведь нет никаких гарантий, что в будущем извержение не повторится.

Анна Лысенко

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