Весна откладывается: россиян предупредили о вторжении морозов из Арктики
Жителям европейской части страны пока тепла ждать не стоит.
Жителям европейской части страны пока тепла ждать не стоит.
Несмотря на то что на календаре начало марта, весна пока не полностью приходит в Россию, а в некоторых регионах страны зима вновь даст о себе знать. Об этом сообщили синоптики центра погоды «Фобос».
Так, в среду сильные снегопады со штормовым ветром настигли южные регионы России, где местами за 12 часов выпало до четверти месячной нормы. В четверг снегопады ослабеют, однако вслед за этим придёт понижение температуры.
«В нашу страну начнут поступать воздушные массы из акватории Баренцева моря. Уже к вечеру они доберутся до Верхней Волги и затем продолжат растекаться по Европейской России», — предупреждают синоптики.
Тепло останется лишь в южных и средних широтах. А вот большая часть европейской части России к субботе окажется погружённой в арктическое вторжение. Температура днём в средней полосе упадёт до
Москва начнёт замерзать уже к вечеру 4 марта, на улицах возможно образование гололедицы. В пятницу и субботу воздух прогреется до минус двух градусов. В самом конце недели возможно кратковременное потепление до нуля, однако затем вновь похолодает.