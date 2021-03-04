В Гватемале началось извержение вулкана Пакая
В регионе объявлен режим повышенной опасности
В регионе объявлен режим повышенной опасности
В среду, 3 марта, гватемальский вулкан Пакая выбросил в воздух столб дыма и пепла высотой более трех с половиной километров. В службе управления стихийными бедствиями отметили, что лава вулкана активно стекает вниз по
Территория в радиусе двух километров от вулкана взята под контроль. Пока об эвакуации жителей близлежащих населенных пунктов речи не идет, но в регионе объявлен режим повышенной опасности. Специалисты предупреждают о возможном появлении новых потоков лавы, расширении уже существующих, более интенсивном выбросе пепла и падающих раскаленных вулканических обломках.
Отмечается, что вулкан Пакая начал проявлять активность в середине февраля, постепенно наращивая силу. Пакая является одним из самых активных вулканов Центральной Америки.
Екатерина Гура