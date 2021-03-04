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20:19 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Гватемале началось извержение вулкана Пакая

В регионе объявлен режим повышенной опасности

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В среду, 3 марта, гватемальский вулкан Пакая выбросил в воздух столб дыма и пепла высотой более трех с половиной километров. В службе управления стихийными бедствиями отметили, что лава вулкана активно стекает вниз по северо-западному склону.

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Территория в радиусе двух километров от вулкана взята под контроль. Пока об эвакуации жителей близлежащих населенных пунктов речи не идет, но в регионе объявлен режим повышенной опасности. Специалисты предупреждают о возможном появлении новых потоков лавы, расширении уже существующих, более интенсивном выбросе пепла и падающих раскаленных вулканических обломках.

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Отмечается, что вулкан Пакая начал проявлять активность в середине февраля, постепенно наращивая силу. Пакая является одним из самых активных вулканов Центральной Америки.

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Екатерина Гура

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