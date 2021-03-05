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12:14 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Исландии прошло 17 тысяч землетрясений за неделю

В стране опасаются извержения.

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На полуострове Рейкьянес в Исландии сейсмографы зафиксировали около 17 тысяч землетрясений за неделю. Самые сильные толчки ощутили в столице страны Рейкьявике в 27 км от места событий, сообщает The Conversation.

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Такой всплеск сейсмической активности исследователи связывают с вулканической системой Крисювик в этом районе. Она находится прямо в середине зоны разлома Срединно-Атлантического хребта, пересекающего Исландию. «Встряски» здесь происходят регулярно, а рядом с заброшенным поселением Крисювик находятся геотермальные поля.

Последний раз серьезный природный катаклизм на полуострове наблюдали в XII веке, когда в районе вулкана Трёдладингья открылась трещина длиной 28 км, а лавовые потоки достигли города Хабнарфьордюр и покрыли область площадью 36 квадратных километров.

Однако в последние годы вулканическая активность в Рейкьянесе возрастает. Ученые опасаются, что это может означать конец периода затишья и скорое извержение системы Крисювик, где скопилась лава.

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Служба гражданской обороны и другие органы власти провели пресс-конференции, закрыли дороги и усилили визуальное наблюдение за районом над местом потенциального извержения.

Анна Лысенко

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