В Исландии прошло 17 тысяч землетрясений за неделю
В стране опасаются извержения.
В стране опасаются извержения.
На полуострове Рейкьянес в Исландии сейсмографы зафиксировали около 17 тысяч землетрясений за неделю. Самые сильные толчки ощутили в столице страны Рейкьявике в 27 км от места событий, сообщает The Conversation.
Такой всплеск сейсмической активности исследователи связывают с вулканической системой Крисювик в этом районе. Она находится прямо в середине зоны разлома
Последний раз серьезный природный катаклизм на полуострове наблюдали в XII веке, когда в районе вулкана Трёдладингья открылась трещина длиной 28 км, а лавовые потоки достигли города Хабнарфьордюр и покрыли область площадью 36 квадратных километров.
Однако в последние годы вулканическая активность в Рейкьянесе возрастает. Ученые опасаются, что это может означать конец периода затишья и скорое извержение системы Крисювик, где скопилась лава.
Служба гражданской обороны и другие органы власти провели
Анна Лысенко