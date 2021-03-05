Вишневый серпантин в Китае показали с воздуха (видео)
Сложно поверить, что это реальный пейзаж.
Сложно поверить, что это реальный пейзаж.
Чайный сад в городе Лунъянь, в
Помимо чайных плантаций на территории этого сада высажены сотни вишневых деревьев с белыми, розовыми и пурпурными цветами, которые сейчас находятся на пике цветения.
В весенний сезон в Лунъянь приезжает множество туристов и фотографов, стремящихся запечатлеть красоту местной природы. Особенно завораживающе сад выглядит с высоты птичьего полета, с сочными зелеными холмами и вьющимся по ним розовым серпантином из вишневых деревьев.
Екатерина Гура