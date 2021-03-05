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19:04 (мск), источник: Погода Mail.ru

Вишневый серпантин в Китае показали с воздуха (видео)

Сложно поверить, что это реальный пейзаж.

Чайный сад в городе Лунъянь, в восточно-китайской провинции Фуцзянь, к началу марта превратился в невероятно живописное и почти сказочное место.

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Помимо чайных плантаций на территории этого сада высажены сотни вишневых деревьев с белыми, розовыми и пурпурными цветами, которые сейчас находятся на пике цветения.

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В весенний сезон в Лунъянь приезжает множество туристов и фотографов, стремящихся запечатлеть красоту местной природы. Особенно завораживающе сад выглядит с высоты птичьего полета, с сочными зелеными холмами и вьющимся по ним розовым серпантином из вишневых деревьев.

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Екатерина Гура

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