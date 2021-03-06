Народные приметы на 6 марта: ждем весеннего ветра
6 марта православные чтят память преподобного Тимофея в Символех. В народе день называют Тимофей Весновей, Весняк, Весновки, Тимофей весенний.
6 марта православные чтят память преподобного Тимофея в Символех. В народе день называют Тимофей Весновей, Весняк, Весновки, Тимофей весенний.
«Дожить бы до Весновея, а там зима не страшна», «Тимофей Весновей — уж тепло у дверей», «На Тимофея Весновея как ни злись метелица, все равно весной веет», — говорили наши бабушки и дедушки. В старину считали, что в этот день весна уже пришла и стоит перед дверью. Начинается сокодвижение в кленах и березах.
Наблюдали за погодой: под деревьями растаял снег — скоро будет тепло, потекли ручьи — посевная будет ранней.
Дует восточный ветер — весна скоро наступит. Южный ветер предвещает теплую погоду с дождями, а северный — холод.
Весна быстро наступила — осень тоже будет ранней.