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09:50 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 6 марта: ждем весеннего ветра

6 марта православные чтят память преподобного Тимофея в Символех. В народе день называют Тимофей Весновей, Весняк, Весновки, Тимофей весенний.

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Источник: РИА "Новости"

«Дожить бы до Весновея, а там зима не страшна», «Тимофей Весновей — уж тепло у дверей», «На Тимофея Весновея как ни злись метелица, все равно весной веет», — говорили наши бабушки и дедушки. В старину считали, что в этот день весна уже пришла и стоит перед дверью. Начинается сокодвижение в кленах и березах.

Наблюдали за погодой: под деревьями растаял снег — скоро будет тепло, потекли ручьи — посевная будет ранней.

Дует восточный ветер — весна скоро наступит. Южный ветер предвещает теплую погоду с дождями, а северный — холод.

Весна быстро наступила — осень тоже будет ранней.

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