В Хорватии образовались сотни воронок в земле (видео)
Провалы продолжают появляться.
Провалы продолжают появляться.
После землетрясения магнитудой 6,3 балла, произошедшего в Хорватии 29 декабря 2020 года, за несколько месяцев по всей стране появились сотни воронок, сообщает The Independent.
Почва начала проседать в окрестностях города Петриня, ставшего эпицентром землетрясения, еще за два дня до подземных толчков.
Затем в январе первые воронки заметили на территории деревни Меченчани в 25 км от эпицентра землетрясения. Спустя 10 дней после катаклизма в деревне образовалось уже 15 провалов и еще примерно столько же в окрестностях. Воронки стали появляться в полях, во дворах и под фундаментами зданий.
На прошлой неделе количество воронок в муниципалитете
На данный момент власти эвакуируют наиболее пострадавшие общины, предоставляя им временное жилье.
Анна Лысенко