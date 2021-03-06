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11:50 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Хорватии образовались сотни воронок в земле (видео)

Провалы продолжают появляться.

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После землетрясения магнитудой 6,3 балла, произошедшего в Хорватии 29 декабря 2020 года, за несколько месяцев по всей стране появились сотни воронок, сообщает The Independent.

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Почва начала проседать в окрестностях города Петриня, ставшего эпицентром землетрясения, еще за два дня до подземных толчков.

Затем в январе первые воронки заметили на территории деревни Меченчани в 25 км от эпицентра землетрясения. Спустя 10 дней после катаклизма в деревне образовалось уже 15 провалов и еще примерно столько же в окрестностях. Воронки стали появляться в полях, во дворах и под фундаментами зданий.

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На прошлой неделе количество воронок в муниципалитете Доньи-Кукурузари в районе Петрини увеличилось с 40 до 70, сообщило Хорватское радио. В районе, пострадавшем от землетрясения, все еще регистрируются афтершоки, поэтому провалы могут появляться и дальше.

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На данный момент власти эвакуируют наиболее пострадавшие общины, предоставляя им временное жилье.

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