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17:44 (мск), источник: Погода Mail.ru

Космонавт устроил экскурсию по России с борта МКС (фото)

Завораживающие снимки.

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Бортинженер Международной космической станции Сергей Кудь-Сверчков начал публиковать серию снимков России с орбиты.

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«На этот раз заглянем в Тамбов, Пензу, Кимры, административный центр Республики Мордовия — Саранск, Сызрань, расположенную в Средневолжском крае, а также в древнейшие города России — Великий Новгород, Старую Руссу и Углич. Увидели себя здесь?» — написал российский космонавт.

«Шикарный у вас вид из окна на работе», — шутят подписчики.

Читатели тут же стали заказывать космонавту снимки своих родных мест. «Пожалуйста, не забывайте про Сибирь!» — пишет пользовательница.

«А сфотографируйте, пожалуйста, Вильнюс», — просит один из читателей. «Мурманск», — требуют пользователи Сети.

Ранее Кудь-Сверчков сфотографировал исчезающее озеро в Иране.

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