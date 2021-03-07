Космонавт устроил экскурсию по России с борта МКС (фото)
Завораживающие снимки.
Завораживающие снимки.
Бортинженер Международной космической станции Сергей
«На этот раз заглянем в Тамбов, Пензу, Кимры, административный центр Республики Мордовия — Саранск, Сызрань, расположенную в Средневолжском крае, а также в древнейшие города России — Великий Новгород, Старую Руссу и Углич. Увидели себя здесь?» — написал российский космонавт.
«Шикарный у вас вид из окна на работе», — шутят подписчики.
Читатели тут же стали заказывать космонавту снимки своих родных мест. «Пожалуйста, не забывайте про Сибирь!» — пишет пользовательница.
«А сфотографируйте, пожалуйста, Вильнюс», — просит один из читателей. «Мурманск», — требуют пользователи Сети.
Ранее
Анна Лысенко