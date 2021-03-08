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10:09 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 8 марта: ждем морозов

И наблюдаем за птицами.

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Источник: Агентство «Москва»
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8 марта в народном календаре — день Поликарпа. Хотя весна уже на пороге, ждали морозных дней, которые могли длиться целую неделю. «Март месяц любит куролесить: морозом гордится и на нос садится», — поговаривали наши бабушки и дедушки.

В Поликарпов день наблюдают за птицами. Если воробьи уже вьют гнезда, а сороки летят в лес — скоро установится тепло, и холода больше не придут. Птицы под крышами спрятались — жди холодов и снегопада. Прилетели первые перелетные птицы — весна будет ранней, а год урожайным. Громко поют синицы — вскоре потеплеет.

Быстрые и высокие облака предвещают хорошую погоду. Густой туман — к холодному лету.

Если лед на Поликарпа еще не сошел, то весенняя рыбалка не будет удачной.

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