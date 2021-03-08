Народные приметы на 8 марта: ждем морозов
И наблюдаем за птицами.
И наблюдаем за птицами.
8 марта в народном календаре — день Поликарпа. Хотя весна уже на пороге, ждали морозных дней, которые могли длиться целую неделю. «Март месяц любит куролесить: морозом гордится и на нос садится», — поговаривали наши бабушки и дедушки.
В Поликарпов день наблюдают за птицами. Если воробьи уже вьют гнезда, а сороки летят в лес — скоро установится тепло, и холода больше не придут. Птицы под крышами спрятались — жди холодов и снегопада. Прилетели первые перелетные птицы — весна будет ранней, а год урожайным. Громко поют синицы — вскоре потеплеет.
Быстрые и высокие облака предвещают хорошую погоду. Густой туман — к холодному лету.
Если лед на Поликарпа еще не сошел, то весенняя рыбалка не будет удачной.