Телескоп сфотографировал «питомник» звезд в созвездии Близнецов
В его центре рождается массивная звезда.
В его центре рождается массивная звезда.
Космический телескоп «Хаббл» сфотографировал красочный объект AFGL 5180 в созвездии Близнецов, где из облаков пыли образуются новые звезды.
В центре снимка на наших глазах формируется массивная звезда. Ее свет пробивается сквозь облака космической пыли. Можно заметить два ярких луча, направленных в верхний правый и нижний левый угол.
Ученые надеются, что подобные наблюдения помогут им понять, как образовалось наше Солнце и Солнечная система в целом.
Анна Лысенко