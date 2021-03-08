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11:06 (мск), источник: Погода Mail.ru

Телескоп сфотографировал «питомник» звезд в созвездии Близнецов

В его центре рождается массивная звезда.

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Источник: ESA/Hubble & NASA, J. C. Tan

Космический телескоп «Хаббл» сфотографировал красочный объект AFGL 5180 в созвездии Близнецов, где из облаков пыли образуются новые звезды.

В центре снимка на наших глазах формируется массивная звезда. Ее свет пробивается сквозь облака космической пыли. Можно заметить два ярких луча, направленных в верхний правый и нижний левый угол.

Ученые надеются, что подобные наблюдения помогут им понять, как образовалось наше Солнце и Солнечная система в целом.

Анна Лысенко

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