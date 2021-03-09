Вильфанд спрогнозировал «величавый» уход зимы из европейской части России
В отдельных местах столбики термометров опустятся до минус 29 градусов.
В отдельных местах столбики термометров опустятся до минус 29 градусов.
Европейскую часть России со среды, 10 марта, ожидают аномальные морозы, которые принесёт антициклон. Похолодание придёт также на Урал и в Поволжье, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Давление резко возрастает, и погода будет
Со среды жителей Москвы ожидает температура от минус 10 градусов и ниже в дневные часы, к ночи похолодает ещё сильнее — до 21 градуса ниже нуля в столице, минус 25 в области и минус 28 в пониженных местах.
Такие температуры — на 11−13 градусов ниже нормы — установятся и в регионах центра Европейской России. Холоднее всего будет в Центральном и Уральском федеральных округах: в Пермском крае до минус 28 градусов, в Ульяновской области до минус 29.
В Черноземье отклонение от нормальных значений составит
А вот на выходных в Москву и Подмосковье, как сообщал Лайф, придёт сильное потепление.