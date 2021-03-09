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10:53 (мск), источник: Life.ru

Вильфанд спрогнозировал «величавый» уход зимы из европейской части России

В отдельных местах столбики термометров опустятся до минус 29 градусов.

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Источник: Агентство «Москва»

Европейскую часть России со среды, 10 марта, ожидают аномальные морозы, которые принесёт антициклон. Похолодание придёт также на Урал и в Поволжье, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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«Давление резко возрастает, и погода будет по-настоящему, на удивление зимней и антициклональной. Зима так величаво попрощается с центром Европейской России. Действительно, достойно уйдёт. Морозами, которые запомнятся», — сказал синоптик в интервью РИА «Новости».

Со среды жителей Москвы ожидает температура от минус 10 градусов и ниже в дневные часы, к ночи похолодает ещё сильнее — до 21 градуса ниже нуля в столице, минус 25 в области и минус 28 в пониженных местах.

Такие температуры — на 11−13 градусов ниже нормы — установятся и в регионах центра Европейской России. Холоднее всего будет в Центральном и Уральском федеральных округах: в Пермском крае до минус 28 градусов, в Ульяновской области до минус 29.

В Черноземье отклонение от нормальных значений составит пять-шесть градусов. Единственный «тёплый» регион — это Калининградская область, там термометры покажут около нуля.

А вот на выходных в Москву и Подмосковье, как сообщал Лайф, придёт сильное потепление.

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