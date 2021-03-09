Фотограф из России показал «инопланетный» Пермский край
В объектив попало завораживающее природное явление.
В объектив попало завораживающее природное явление.
Фотограф Сергей Болденков опубликовал в соцсетях серию удивительных снимков, сделанных в ночь на 8 марта в поселке Теплая Гора, Горнозаводского района, Пермского края.
В объектив его камеры попало редкое и очень завораживающее природное явление под названием световые столбы.
Яркие полосы света, идущие от земли к небу, можно наблюдать при минусовых температурах, когда свет от искусственных источников определенным образом отражается от крохотных кристаллов льда в воздухе. Эти столбы не статичны, они могут переливаться, пропадать и появляться снова.
По словам фотографа, в ту ночь в поселке было около минус 30 градусов и световые столбы можно было наблюдать почти до самого утра.
Екатерина Гура