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14:58 (мск), источник: Погода Mail.ru

Фотограф из России показал «инопланетный» Пермский край

В объектив попало завораживающее природное явление.

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Фотограф Сергей Болденков опубликовал в соцсетях серию удивительных снимков, сделанных в ночь на 8 марта в поселке Теплая Гора, Горнозаводского района, Пермского края.

В объектив его камеры попало редкое и очень завораживающее природное явление под названием световые столбы.

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Яркие полосы света, идущие от земли к небу, можно наблюдать при минусовых температурах, когда свет от искусственных источников определенным образом отражается от крохотных кристаллов льда в воздухе. Эти столбы не статичны, они могут переливаться, пропадать и появляться снова.

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По словам фотографа, в ту ночь в поселке было около минус 30 градусов и световые столбы можно было наблюдать почти до самого утра.

Екатерина Гура

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