Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 9 мартаПодписание Столбовского мира, похороны Сталина, закон о чрезвычайной помощи банкам
Фоторепортажи
12Марсианские хроники: чем удивляет Красная планета
1111 выдающихся женщин, которые сделали это впервые
16:32 (мск), источник: Погода Mail.ru

Фотограф снял молнии над извергающимся вулканом Синабунг

Устрашающее зрелище

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

На индонезийском острове Суматра продолжает извергаться вулкан Синабунг. В начале марта он выбросил в воздух столб пепла на высоту 5 километров. Толстым слоем пепла оказались засыпаны близлежащие деревни и фермерские поля.

Активность вулкана пока не стихает. К тому же, в регионе испортилась погода. Несколько дней подряд в провинции Северная Суматра, где расположен Синабунг, шли дожди с грозами.

Во время загрузки произошла ошибка.

Местному фотографу Сарианто Сембирингу удалось сделать завораживающие снимки молний над жерлом вулкана. На фотографиях он показал, как яркие электрические разряды появляются в грозовом небе и проходят сквозь столб пепла. Кроме того, из-за большой влажности и дыма небо над Синабунгом окрасилось в необычный фиолетовый цвет.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Gnezdo.ru
Лукашенко заговорил о слиянии России и Белоруссии
Назван лучший мини сериал за всю историю Netflix
2 марта затронуло всех пенсионеров: Матвиенко
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
Hi-Tech
Лето не будет прежним: как изменится мир к 2100 году Посмотрите на карту внутри
Горячие темы на Авто
Статистика. 375
Прививки 249
Предложение --(когда проснётесь ) 219
О вас думаю -- 174
Новости партнеров
Первый признак, что вы переболели Covid-19 бессимптомно
Доктор Комаровский рассказал, почему нельзя прививаться "Спутником V"
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Дети
Фото принца Гарри и беременной Маркл с сыном взбудоражило сеть Накануне пара раскрыла пол будущего ребенка
Дом
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»