Фотограф снял молнии над извергающимся вулканом Синабунг
Устрашающее зрелище
Устрашающее зрелище
На индонезийском острове Суматра продолжает извергаться вулкан Синабунг. В начале марта он выбросил в воздух столб пепла на высоту 5 километров. Толстым слоем пепла оказались засыпаны близлежащие деревни и фермерские поля.
Активность вулкана пока не стихает. К тому же, в регионе испортилась погода. Несколько дней подряд в провинции Северная Суматра, где расположен Синабунг, шли дожди с грозами.
Местному фотографу Сарианто Сембирингу удалось сделать завораживающие снимки молний над жерлом вулкана. На фотографиях он показал, как яркие электрические разряды появляются в грозовом небе и проходят сквозь столб пепла. Кроме того,
Екатерина Гура