Россиян предупредили о пике рекордного похолодания
После него потепление принесёт поток воздуха, согретого Гольфстримом.
После него потепление принесёт поток воздуха, согретого Гольфстримом.
Европейская часть России на фоне мощного арктического вторжения пережила рекордно низкие для этого времени года температуры. Так, в Архангельске накануне температура воздуха опустилась до -35 °С, в Петрозаводске — почти до -30 °С.
«Однако вторник был лишь началом арктического вторжения. В ближайшие дни оно продолжит захватывать Россию, и к четвергу южная граница зоны экстремальных морозов продвинется на 600 км — к низовьям Волги и Дона», — предупредили россиян в центре погоды «Фобос».
Теперь циклон, который вызвал морозы и метели, постепенно уходит в Сибирь. Под ударом будет Южный Урал. К примеру, в Уфе за сутки выпадет почти 40% месячной нормы осадков!
Хорошая же новость в том, что на Русскую равнину приходит другой циклон и он несёт потепление. Сначала в страны Старого Света.
«Но затем поток согретого Гольфстримом воздуха пробьётся и в Россию. Так что в выходные оттепели охватят всю западную половину Русской равнины», — рассказали синоптики.
Начнётся потепление, соответственно, с