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17:55 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые подсчитали, что к 2100 году лето будет длиться полгода

Зима же составит меньше двух месяцев

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Источник: РИА "Новости"

Ученые из Американского союза геофизиков решили посчитать, как изменятся сезоны года в условиях меняющегося климата. Они проанализировали ежедневные данные о климате с 1952 по 2011 год и выяснили, что за это время лето стало длиннее на 17 дней, а зима — короче на три дня.

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В качестве стартовой точки при определении того или иного сезона были взяты температурные изменения. Если в течение нескольких недель устанавливалась стабильная температура на 25% выше или ниже предыдущего показателя, то первый день новой температуры и принимался за начало нового сезона.

В ходе исследования ученые выяснили, что, в целом, весна и лето стали начинаться раньше, а осень и зима — позже. Больше всего сдвиг цикла сезонов заметен в районе Средиземноморья и Тибете, пишет EurekAlert.

На основе полученных данных специалисты построили температурные модели. При условии, что в мире не будет предпринято никаких значимых мер по смягчению последствий изменения климата, к концу XXI века планету ждет шестимесячное лето. При этом зима, осень и весна сократятся и будут длиться примерно по два месяца.

Екатерина Гура

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