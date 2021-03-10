Гавайи затопило после сильных ливней
Жители острова Мауи называют наводнение беспрецедентным.
Жители острова Мауи называют наводнение беспрецедентным.
Гавайские острова пострадали
Жителей острова Мауи на Гавайях просят быть готовыми к срочной эвакуации на случай прорыва дамбы, сообщает телеканал KTLA 5. Плотина Каупакалуа, построенная еще в 1885 году, пока выдерживает натиск потока, но представители властей опасаются, что это ненадолго. Согласно официальным отчетам, из 132 плотин на островах 93% классифицируются как потенциально опасные.
В понедельник на Мауи выпало 33,5 сантиметра дождя, сообщила Национальная метеорологическая служба США. Ливни не прекращались до утра среды, 10 марта. Местные жители делятся видео затопленных дорог и зданий. Пострадало как минимум шесть домов и два моста.
«Это было беспрецедентное наводнение, и сегодня мы проведем оценку ущерба», — заявил мэр округа Мауи Майкл Викторино.
Анна Лысенко