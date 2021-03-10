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18:01 (мск), источник: Погода Mail.ru

Гавайи затопило после сильных ливней

Жители острова Мауи называют наводнение беспрецедентным.

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Гавайские острова пострадали из-за наводнения после сильных ливней.

Жителей острова Мауи на Гавайях просят быть готовыми к срочной эвакуации на случай прорыва дамбы, сообщает телеканал KTLA 5. Плотина Каупакалуа, построенная еще в 1885 году, пока выдерживает натиск потока, но представители властей опасаются, что это ненадолго. Согласно официальным отчетам, из 132 плотин на островах 93% классифицируются как потенциально опасные.

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В понедельник на Мауи выпало 33,5 сантиметра дождя, сообщила Национальная метеорологическая служба США. Ливни не прекращались до утра среды, 10 марта. Местные жители делятся видео затопленных дорог и зданий. Пострадало как минимум шесть домов и два моста.

«Это было беспрецедентное наводнение, и сегодня мы проведем оценку ущерба», — заявил мэр округа Мауи Майкл Викторино.

Анна Лысенко

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