Сильную грозу показали в эффектном таймлапсе (видео)
Сотни молний в ускоренном режиме.
Сотни молний в ускоренном режиме.
Над городом Дарвин в Австралии разразилась мощная гроза со вспышками сотен молний.
Местный охотник за штормами Джейсон Стрибос успел снять «световое шоу» на камеру, а затем показал в ускоренном режиме. По словам автора таймлапса, гроза пришла с моря, где перед этим буйствовала над островами Тиви в 80 км от Дарвина.
Ранее фотограф Сарианто Сембиринг сделал завораживающие снимки молний над жерлом извергающегося вулкана Синабунг на Суматре.
Анна Лысенко