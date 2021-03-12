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10:55 (мск), источник: Погода Mail.ru

Сильную грозу показали в эффектном таймлапсе (видео)

Сотни молний в ускоренном режиме.

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Над городом Дарвин в Австралии разразилась мощная гроза со вспышками сотен молний.

Местный охотник за штормами Джейсон Стрибос успел снять «световое шоу» на камеру, а затем показал в ускоренном режиме. По словам автора таймлапса, гроза пришла с моря, где перед этим буйствовала над островами Тиви в 80 км от Дарвина.

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Ранее фотограф Сарианто Сембиринг сделал завораживающие снимки молний над жерлом извергающегося вулкана Синабунг на Суматре.

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