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11:23 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Японии раньше срока зацвела сакура

Цветение началось в префектуре Хиросима

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Национальное метеорологическое управление Японии объявило о начале сезона цветения сакуры. Сообщать о распустившихся цветах — это давняя традиция. Такие сводки передаются ежедневно по прогнозам погоды, и японцы внимательно за ними следят, чтобы как можно быстрее отправиться в парки и посмотреть на цветы.

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Как стало известно, первые сакуры начали распускаться 11 марта в префектуре Хиросима, в центральном парке города Хиросима. Сообщается, что там обнаружили уже шесть распустившихся бутонов (считается, что сезон цветения начинается с пяти раскрывшихся бутонов на одном дереве).

Для западной префектуры Хиросима такое раннее цветение сакуры несвойственно — начиная с 1958 года, когда начали собирать статистику, в этом регионе не было зарегистрировано ни одного подобного случая. Обычно сакура распускается в конце марта в южных районах и постепенно цветение «движется» на север.

По традиции, как только Национальное метеорологическое управление официально объявляет о том, что цветение сакуры началось, каждая префектура сообщает о первых раскрывшихся бутонах. 12 марта рекордно раннее цветение началось и в регионе Фукуока.

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