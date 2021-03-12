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17:57 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые: Марс провоцирует на Земле ложные рассветы

До сих пор точная причина загадочного свечения не была установлена.

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Загадочное свечение, которое можно наблюдать в небе вскоре после захода или перед восходом Солнца, появляется благодаря частичкам пыли с Марса.

Такое неожиданное открытие астрономы сделали благодаря космическому аппарату «Юнона», запущенному 10 лет назад для изучения Юпитера, сообщает NASA.

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Явление, известное как ложный рассвет или зодиакальный свет, породило множество гипотез. Чаще всего считалось, что сияние появляется в небе, когда крошечные частички пыли от астероидов и комет рассеивают солнечные свет.

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Во время своего путешествия к Юпитеру «Юнона» зафиксировала частички пыли, «бомбардирующие» ее солнечные панели со скоростью 16 тысяч км в час. Воссоздав траекторию движения этих частиц, ученые обнаружили, что они движутся по орбите вокруг Солнца на расстоянии около 2 астрономических единиц.

Точно на таком же расстоянии от Солнца находится Марс, поэтому логично, что именно он, а не гипотетические астероиды и кометы, является источником пыли, в конце концов достигающей Земли.

Хотя Марс и является «самой пыльной» планетой из всех известных, ученые пока не знают, как пыль смогла преодолеть марсианскую гравитацию и вырваться в космос.

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