Ученые: Марс провоцирует на Земле ложные рассветы
До сих пор точная причина загадочного свечения не была установлена.
До сих пор точная причина загадочного свечения не была установлена.
Загадочное свечение, которое можно наблюдать в небе вскоре после захода или перед восходом Солнца, появляется благодаря частичкам пыли с Марса.
Такое неожиданное открытие астрономы сделали благодаря космическому аппарату «Юнона», запущенному 10 лет назад для изучения Юпитера, сообщает NASA.
Явление, известное как ложный рассвет или зодиакальный свет, породило множество гипотез. Чаще всего считалось, что сияние появляется в небе, когда крошечные частички пыли от астероидов и комет рассеивают солнечные свет.
Во время своего путешествия к Юпитеру «Юнона» зафиксировала частички пыли, «бомбардирующие» ее солнечные панели со скоростью 16 тысяч км в час. Воссоздав траекторию движения этих частиц, ученые обнаружили, что они движутся по орбите вокруг Солнца на расстоянии около 2 астрономических единиц.
Хотя Марс и является «самой пыльной» планетой из всех известных, ученые пока не знают, как пыль смогла преодолеть марсианскую гравитацию и вырваться в космос.
Анна Лысенко