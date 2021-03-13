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11:06 (мск), источник: Погода Mail.ru

Обнаружена «блуждающая» черная дыра

Причина ее движения остается загадкой.

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Источник: Reuters

Ученые давно предполагали, что существуют сверхмассивные черные дыры, которые могут «блуждать» в космосе, но обнаружить их было непросто.

Теперь исследователи из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики наконец получили четкие доказательства движения одной из таких дыр.

Она находится в центре галактики J0437 + 2456 на расстоянии 230 миллионов световых лет от Земли. Масса этой черной дыры примерно в три миллиона раз больше, чем у нашего Солнца, говорится в исследовании, опубликованном в Astrophysical Journal.

Сверхмассивная черная дыра движется со скоростью около 177 тысяч километров в час внутри своей галактики.
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«Мы спросили себя: совпадают ли скорости черных дыр со скоростями галактик, в которых они находятся?» — рассказал руководитель исследования Доминик Пеше. «Мы ожидаем, что они будут иметь одинаковую скорость. Но если это не так, значит, черная дыра сдвигается», — объяснил он.

В течение пяти лет команда изучала 10 далеких галактик со сверхмассивными черными дырами в ядрах. Они измеряли скорость движения галактик, а затем сравнивали со скоростью движения черных дыр. Девять из десяти черных дыр двигались синхронно со своими галактиками, то есть находились по отношению к ним в состоянии покоя. Но десятая черная дыра двигалась внутри своей галактики J0437 + 2456.

Что именно вызывает движение черной дыры, исследователи пока сказать не готовы. Согласно одной из гипотез, черная дыра движется «по инерции» в результате слияния двух сверхмассивных черных дыр. Согласно второй версии, эта черная дыра может быть частью двойной системы, но вторая черная дыра в паре пока скрыта от наблюдений ученых.

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