Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 13 мартаОткрытие Урана, изобретение Интернета и другие памятные события в истории, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
24Скончался актер Андрей Мягков
38Юбилей Михаила Горбачева
17:58 (мск), источник: Погода Mail.ru

Пыльная буря в Саудовской Аравии сбивала людей с ног (видео)

Экстремальные погодные явления продлятся еще месяц.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

Мощная пыльная буря обрушилась в пятницу вечером на окрестности Эр-Рияда, столицы Саудовской Аравии.

Местные жители делятся в Сети кадрами, на которых ветер буквально сбивает с ног людей и верблюдов. При этом на город надвигается устрашающая стена песка.

По данным синоптиков, скорость ветра в регионе составляла 70 километров в час, а видимость на дорогах не превышала 50 метров.

Жителей севера и центра страны предупредили о том, что пыльные бури будут длиться еще по крайней мере месяц. В отдельные дни скорость ветра будет достигать 90 километров в час.

Во время загрузки произошла ошибка.
Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Новости партнеров
Первый признак, что вы переболели Covid-19 бессимптомно
В ПФР назвали тех, кто не получит выплату 5 000 рублей
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
С 27-го апреля вводится ряд ограничений для держателей карт "Мир"
Популярные темы на «Детях»
Квартирный вопрос 139
Влюбленная в соседа девочка 92
Зубы - сейчас или потом?! 73
Новая работа во время беременности 59
Новости партнеров
Мясников заболел и дал совет россиянам
Самые нескромные наряды выпускниц. Учителя их запомнят надолго
Овчарка против стаи волков. Хозяин собаки снял происходящее на видео
Врачи предупредили о серьезных побочных эффектах ковид-вакцинации
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»