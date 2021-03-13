Пыльная буря в Саудовской Аравии сбивала людей с ног (видео)

Мощная пыльная буря обрушилась в пятницу вечером на окрестности Эр-Рияда, столицы Саудовской Аравии.
Местные жители делятся в Сети кадрами, на которых ветер буквально сбивает с ног людей и верблюдов. При этом на город надвигается устрашающая стена песка.
По данным синоптиков, скорость ветра в регионе составляла 70 километров в час, а видимость на дорогах не превышала 50 метров.
Жителей севера и центра страны предупредили о том, что пыльные бури будут длиться еще по крайней мере месяц. В отдельные дни скорость ветра будет достигать 90 километров в час.